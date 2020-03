Betty Bossi mette a disposizione gratuitamente i suoi ricettari

BERNA - Con l'iniziativa "Betty cucina con te!", l'impresa leader nel settore gastronomico aiuta tutti a cucinare e sfornare dolci da casa durante il periodo dell'emergenza coronavirus.

L'azienda ha deciso di rendere accessibili in formato digitale oltre 12mila ricette di tutti i 120 libri di cucina pubblicati dal 1973, in modo del tutto gratuito. Il CEO Lars Feldmann spiega il motivo: «Abbiamo voluto dare un aiuto per la quotidianità, contribuire a creare momenti piacevoli e felici aprendo uno spiraglio di luce in queste giornate così difficili in cui tutti sono confinati tra le mura domestiche».

Tutti i ricettari sono disponibili in tedesco o in francese e per le prossime settimane consultabili sul sito web Betty Bossi sotto forma di cataloghi digitali da sfogliare. Un campo di ricerca presente nei singoli cataloghi o nell'intero database di ricette consente di trovare più rapidamente i piatti desiderati. Le ricette Betty Bossi sono classici intramontabili, facili da preparare e dal successo garantito: dalla torta al succo di limone alla treccia della domenica, fino ai piatti più apprezzati da gustare ogni giorno come lo spezzatino con il rösti.

Anche i bambini sono costretti a stare a casa e non vogliono rimanere con le mani in mano. Ecco perché Betty Bossi mette a disposizione anche numerose ricette amate dai più piccoli, da preparare da soli o assieme ai genitori. Inoltre, in una newsletter speciale e sui social media proporremo ogni giorno nuove idee e spunti da mettere in pratica in cucina e al forno con l'hashtag #BettyCuisineAvecToi. Tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili all'indirizzo http://www.bettybossi.ch/fr.