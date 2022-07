Rapina la banca armato di un coltello

ITALIA/SVIZZERA 1 gior

Tifoso si perde a San Siro e diventa un senzatetto

Rolf Bantle dal 2004, ovvero da quando ha assistito alla partita Inter-Basilea a San Siro, ha vissuto senza fissa dimora

Durante l'intervallo l'uomo è andato in bagno e al suo ritorno non è più riuscito a trovare i suoi amici o la loro macchina e non è più riuscito a far ritorno in Svizzera