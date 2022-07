Terremoto di magnitudo 3.1 nel Vallese

SIERRE - Una scossa di terremoto si è avvertita questa mattina in Vallese. Il sisma si è verificato alle 08:58 a Saint-Luc, a sud di Sierre, a una profondità di 1,6 chilometri. Secondo il "Servizio Sismico Svizzero" del politecnico federale di Zurigo (SED) aveva una forza di magnitudo 3.1 e nello stesso momento si è avvertita anche un'altra scossa di magnitudo 3.0 poco vicino alla prima, nel monte Bella Tola. Non si attendono danni con scosse di queste intensità, come precisa il SED. Poco dopo sono giunte una quindicina di chiamate da persone che avevano sentito le scosse.