Trenta metri cubi di colaticcio in un torrente

OBERURNEN - A causa di un tubo scoppiato durante il travaso fra due serbatoi, 30 metri cubi di colaticcio sono finiti ieri nel torrente Müslibach a Oberurnen, nel canton Glarona.

Il contadino all'origine dell'incidente ha allertato i pompieri, i quali hanno allestito una barriera nel torrente, ha reso noto la polizia glaronese.

Il liquame è stato quindi pompato in autobotti da vari agricoltori della zona e l'acqua contaminata è stata portata in un impianto di trattamento delle acque reflue. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.