Ucciso a coltellate: «Non si esclude un movente terroristico»

MORGES - Sul suo omicidio era stato rilasciato uno scarno comunicato stampa da parte della polizia cantonale vodese. Si sapeva che la vittima era un cittadino portoghese di 29 anni residente nella regione, ucciso sabato sera a Morges con un'arma da taglio. Ora il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) informa di avere preso in carico le indagini.

Il grave fatto di sangue è avvenuto alle 21.30 in Rue de la Gare, nei pressi della stazione ferroviaria del comune sulle sponde del Lemano. Domenica pomeriggio è stato arrestato un sospettato nella cittadina di Renens. Si tratta di una persona - si scopre oggi - «già coinvolta come imputato in un procedimento penale condotto dal MPC tramite gli strumenti di procedura penale previsti dalla legge». L'indagato è inoltre «noto al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) dal 2017».

Il contesto del crimine avvenuto sabato sera a Morges è in fase di chiarimento. Ma non si può escludere un possibile movente terroristico.

Il MPC conduce le indagini in stretta collaborazione con le autorità competenti del Canton Vaud, del SIC e di fedpol.