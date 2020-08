Drammatico scontro in Puglia, morto un 25enne argoviese

GALATONE - Un 25enne residente in Canton Argovia ha perso la vita ieri in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 101, nei pressi dello svincolo per Galatone, in direzione di Gallipoli.

L'uomo, residente a Villmergen e originario proprio del Salento, si trovava in sella alla sua Kawasaki Ninja nera e stava viaggiando dietro a una Fiat 500 guidata da un turista comasco, rimasto illeso. A un certo punto - per cause che gli agenti della Polizia stradale stanno cercando di ricostruire - il centauro ha tamponato con violenza l'automobile, venendo poi sbalzato per alcune decine di metri e finendo contro il guardrail.

Inutili i soccorsi prestati con urgenza al motociclista: le ferite erano talmente gravi che l'uomo è deceduto all'istante. Durante l'impatto - come riferiscono i portali d'informazione salentini - la vittima ha infatti perso entrambi gli arti inferiori e una mano.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ai medici e agli infermieri del 118, sono come detto giunti anche gli agenti della Polizia stradale di Lecce per mettere in sicurezza il tratto ed eseguire i primi rilievi che serviranno a chiarire l'esatta dinamica dei fatti.