Positivo il cliente di un locale notturno, in quarantena tutti gli avventori

OLTEN - Un locale notturno di Olten (SO), dotato di ristorante bar e discoteca, ha annunciato ieri sera che un avventore è risultato positivo al coronavirus. I gestori, attraverso i social, hanno quindi chiesto di mettersi in quarantena a tutti coloro che il 27 di giugno si trovavano nel locale.

«Un nostro ospite presente all'evento di sabato 27.06.2020 è stato trovato positivo al coronavirus, questa settimana. Per questo dovremo fornire alle autorità l'elenco dei presenti alla serata. Chiediamo a tutti gli ospiti di sabato di mettersi in quarantena e speriamo di cuore che stiate tutti bene. Ulteriori informazioni seguiranno domani!», sottolineano dal locale.

300 in quarantena - I responsabili del Terminus Club intendono ora presentare alle autorità l'elenco delle presenze, riferiscono su Facebook. Hanno anche spiegato che avrebbero fornito ulteriori informazioni oggi. Autorità che hanno annunciato che sono in corso «ricerche per contattare chi ha avuto contatti ravvicinati con l'avventore». È stata inoltre ordinata una quarantena di dieci giorni per circa 300 persone.