Arrestato il conducente del SUV che ha investito la poliziotta

ZURIGO - È stato arrestato ieri pomeriggio il conducente del SUV che venerdì sera ha investito e gravemente ferito una poliziotta in borghese a Zurigo, nella zona dove si trovano i "box del sesso". Si tratta di un 19enne svizzero, ha reso noto la polizia cantonale. La detective versa ancora in condizioni critiche.

Venerdì sera il giovane zurighese aveva fatto perdere le tracce, ma è stato rintracciato in seguito a una vasta operazione di ricerca. La vettura è stata sequestrata. Il 19enne è ora nelle mani del Ministero pubblico che si occupa di delitti violenti, il quale ha chiesto la carcerazione preventiva.

La detective venerdì sera si trovava sull'area dove sono allestiti i box del sesso e assieme a un collega si apprestava a controllare una vettura e i suoi occupanti. L'automobilista in un primo momento ha dato l'impressione di seguire l'ordine, ma «improvvisamente e in modo del tutto inaspettato» è indietreggiato di qualche metro, per poi accelerare con il suo SUV grigio, investendo la detective e trascinandola per alcuni metri.

La poliziotta ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale, dov'è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. L'altro agente è rimasto illeso.