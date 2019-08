Masso da 100 tonnellate sfiora un parco giochi

BRIENZ - La forza travolgente e spaventosa della natura si è manifestata per l'ennesima volta, questa volta sotto forma di una frana.

A farne le spese, fortunatamente senza conseguenze, è stata la piccola comunità di Brienz. Un masso di grandi dimensioni - come si nota in un video di un lettore - è precipitato a valle, sulla strada tra Lantsch/Lenz e Brienz. Superate delle abitazioni la roccia del peso di circa 100 tonnellate si è fermata in un prato a due passi dal parco giochi. Un miracolo, quindi, che nessuno si sia fatto male.

Brienz, d'altra parte, è un villaggio con un alto pericolo di caduta massi. Fortunatamente non ci sono stati danni nonostante la mole del blocco di pietra, come assiura Nadja Wielath, portavoce dell'Uffico tecnico grigionese. Tuttavia, la strada è attualmente bloccata per motivi di sicurezza.

Ulteriori misure non sono previste prima di aver consultato la comunità e il geologo cantonale.