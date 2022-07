Stanze dei domestici senza finestre, bufera sugli architetti svizzeri Herzog e Meuron

Si è scomodata anche Amnesty International, rispolverando le denunce contenute nel tomo "La loro casa è la mia prigione" dove si faceva luce sullo sfruttamento sommerso di cui molto spesso sono vittime molti lavoratori e molte lavoratrici. I dati della Ong sventolati parlano di una presenza in Libano «di oltre 250.000 persone con un background migratorio di origine africano-asiatico che vivono in famiglie private». Le persone a servizio - denuncia l'organizzazione - sono generalmente disponibili per i loro datori di lavoro 24 ore su 24 e non possono cambiare lavoro o dimettersi senza il loro consenso».