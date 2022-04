In piazza contro Frontex

BERNA - Circa tremila persone - secondo gli organizzatori - hanno partecipato oggi a Berna a una manifestazione per protestare contro l'aumento dei contributi svizzeri all'agenzia europea delle frontiere Frontex, sul quale i cittadini sono chiamati a esprimersi il 15 maggio. Con un "no" alle urne il popolo potrebbe inviare un segnale contro la politica d'isolamento, si legge in un appello per la manifestazione.

In qualità di Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex è corresponsabile della morte di decine di migliaia di persone nel Mediterraneo, viene sottolineato.

L'appello alla manifestazione è stato fatto secondo il comunicato da più di 80 gruppi di base, movimenti, organizzazioni, chiese e partiti. Hanno chiesto libertà di movimento per tutti invece dell'isolamento, una società della solidarietà invece della militarizzazione, e «scialuppe di salvataggio invece di Frontex».

Keystone