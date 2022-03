Passeggeri bloccati in aeroporto: possono entrare in Svizzera

ZURIGO - Possono finalmente entrare in Svizzera i circa 100 passeggeri rimasti bloccati da domenica sera al terminal dell'aeroporto di Zurigo perché Swiss aveva cancellato il volo diretto a Shanghai a causa del lockdown decretato nella metropoli cinese. Sono ora autorizzati ad alloggiare in un hotel.

Essendo persone in transito, i passeggeri non avevano potuto lasciare il terminal dello scalo zurighese. Attualmente stiamo lavorando senza sosta per trovare una soluzione soddisfacente, ha indicato oggi Swiss all'agenzia Keystone-ATS.

L'obiettivo è che possano tutti entrare in territorio elvetico nel corso della giornata odierna. Inoltre, Swiss è in contatto con le autorità cinesi per sapere quando sarà possibile riproporre voli verso Shanghai.

Il gruppo era arrivato da San Paolo (Brasile) domenica dopo le 10 del mattino e il loro volo di ritorno in Cina era previsto per le 20.15. Nel frattempo, le autorità di Shanghai avevano imposto un lockdown generale che dovrebbe durare fino al 5 aprile. Swiss ha quindi deciso di cancellare il volo passeggeri di domenica sera e il volo cargo di lunedì, a causa dell'incertezza che regna riguardo al personale e al rifornimento di carburante all'aeroporto di Shanghai.

Attualmente Swiss offre un volo passeggeri e tre voli cargo alla settimana a destinazione della metropoli cinese.