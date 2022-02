Dopo tre anni l'acqua di Finhaut torna nella norma

SION - Il comune vallesano di Finhaut dispone finalmente di una centrale di filtraggio dell'arsenico presente naturalmente nella sua acqua potabile. L'installazione si è resa necessaria con le nuove norme in vigore dal 2019.

«Siamo molto felici di poter fornire alla popolazione un'acqua a norma», si è rallegrato oggi in un comunicato Valentin Gay des Combes, consigliere comunale incaricato dell'acqua.

L'acqua può contenere naturalmente alcuni metalli pesanti, come l'arsenico. Nel 2014 la Svizzera ha deciso di abbassare i valori limite, dando tempo ai comuni fino al primo gennaio 2019 per adeguarsi.

Alcune realtà erano però in ritardo e sono state obbligate - in attesa di una soluzione - a fornire acqua in bottiglia alla popolazione. A oggi praticamente tutti i comuni hanno trovato un sistema per abbassare i tenori di arsenico.