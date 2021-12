Due bambini rimpatriati dalla Siria

BERNA - Due minorenni saranno rimpatriati in Svizzera dal campo di Roj, nel nord-est della Siria. Dopo aver raggiunto l'Iraq, sono attualmente in viaggio verso la Confederazione, conferma stasera su Twitter il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Le DFAE a rapatrié deux enfants mineurs du camp Roj situé au Nord-Est de la #Syrie. Après avoir rejoint l’Irak, ils sont actuellement en route vers la #Suisse.



Il rimpatrio è stato effettuato con il consenso della madre e del suo avvocato, precisa il DFAE. Si svolge nel quadro della decisione del Consiglio federale dell'8 marzo 2019, che permette, dopo esame e nell'interesse del bambino, il ritorno dei minori.

L'operazione è effettuata in collaborazione con le autorità competenti in Svizzera e all'estero, in particolare quelle responsabili del campo dove si trovavano i ragazzi. Per motivi di protezione dei minori e di privacy, il DFAE non divulgherà ulteriori informazioni sul rimpatrio.