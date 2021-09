Con il monopattino elettrico contro l'auto: ferite due ragazzine

BERNA - Due adolescenti di 13 e 15 anni sono rimaste gravemente ferite la notte scorsa a Meinisberg (BE), vicino a Bienne, dopo essere entrate in collisione con il loro monopattino elettrico con un auto. Le ragazze sono state elitrasportate dalla Rega in ospedale.

L'incidente si è verificato poco prima dell'1.45, ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese. Secondo le prime dichiarazioni, le due adolescenti volevano girare a sinistra in una strada, quando sono state investite da un'auto proveniente da una via principale. Tuttavia le ragioni esatte non sono ancora note.