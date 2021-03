Assorbenti gratuiti nelle scuole giurassiane

DELÉMONT - Il Giura è il primo cantone in Svizzera a installare distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole. Il parlamento cantonale ha accettato una mozione in questo senso con 40 voti contro 11 e 7 astensioni.

«Le mestruazioni sono state finora un argomento tabù e questo non deve più essere il caso», ha detto l'autore della mozione, Raoul Jaeggi (Verdi liberali). «Se tecnicamente non sono preoccupato, eticamente lo sono come ognuno di noi», ha spiegato il deputato.

Per Jaeggi, si tratta di porre fine alla discriminazione finanziaria. Il governo ha voluto trasformare la mozione in un postulato per condurre uno studio sui costi. Nella votazione, la sinistra ha sostenuto all'unanimità la mozione, che ha ricevuto anche voti dalla destra.

Il Gran Consiglio bernese e il suo omologo vallesano hanno respinto nel 2020 una proposta per la gratuità di assorbenti igienici nelle scuole pubbliche nei rispettivi cantoni. I comuni di Tavannes (BE) e Delémont hanno invece optato per la fornitura gratuita di assorbenti.