Alain Berset è soddisfatto del comportamento dei cittadini elvetici a Pasqua

BERNA - Il Ministro della Sanità Alain Berset ha espresso la sua soddisfazione lunedì sera per il modo in cui la popolazione elvetica si è comportata durante le vacanze di Pasqua.

Berset ha detto che il segnale mostrato dai cittadini è stato ottimo, e che ciò significa che la Svizzera può lentamente muoversi verso l'allentamento delle misure, «ma non siamo certo giunti alla fine», ha sottolineato il Ministro.

Tirando le somme non è andata per nulla male, e per questo bisogna ringraziare la gente, ha spiegato Berset alla SRF. Il Consiglio federale aveva infatti ripetuto più volte che non era il momento giusto per andare in Ticino, o in qualsiasi altra regione, per godersi le vacanze pasquali. E alla fine, la popolazione si è attenuta ai suggerimenti, come ha confermato Il Ministro della Sanità, soddisfatto.

Per quanto riguarda il pericolo di una seconda ondata dovuta ad un allentamento troppo rapido delle misure, Berset ha confermato che c'è incertezza. Lo si vede in altri Paesi che avevano allentato le misure, e che sono stati poi costretti a renderle di nuovo più severe. «Faremo tutto il possibile per allentare le misure senza il rischio di doverle stringere di nuovo in seguito», ha detto Berset.

I prossimi passi dovranno quindi essere svolti con cautela. Questo innanzitutto perché le persone vulnerabili continueranno ad essere particolarmente colpite fino a quando non ci sarà un vaccino, e questo richiederà ancora del tempo. È quindi fondamentale che la popolazione continui a rispettare le misure igieniche e quelle di distanza sociale.