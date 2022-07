La Ferrari vince, ma non convince: bisogna proteggere il proprio investimento

Una squadra che punta su un pilota lo favorisce in ogni modo e senza esitazioni. La Ferrari non sta dando quest’impressione e quando vuole favorire il monegasco ha quasi paura a farlo vedere. Per battere la Red Bull, la Ferrari deve puntare tutte le sue fiches sul suo uomo migliore e anche a Silverstone (errore in qualifica a parte) si è visto chiaramente chi è il più veloce. Sainz ha sbagliato la prima partenza, si è rifatto alla seconda mostrando una cattiveria inusuale, ma poi ha sbagliato ancora sotto la pressione di Verstappen e alla fine quando aveva una SF 75 perfetta teneva un ritmo inferiore al suo compagno che pure aveva l’ala anteriore danneggiata. Lo spagnolo è un buon pilota, probabilmente anche ottimo, ma Leclerc è un campionissimo. In Ferrari lo hanno capito altrimenti non gli avrebbero fatto un contratto lunghissimo, ma non riescono a proteggere il loro investimento. Assomigliano al miliardario che si compra una nuova auto da sogno e poi la parcheggia sotto il cartello “caduta massi”.