Hamilton è carico: «Per la prima volta sono riuscito a vedere i leader fino alla fine»

SILVERSTONE - Lewis Hamilton è finalmente tornato sul podio in occasione dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 disputato in Canada, dove ha vinto per ben sette volte in carriera.

Il pilota britannico ha infatti colto la terza posizione dietro alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Red Bull di Max Verstappen. Ma cosa è cambiato rispetto alle gare precedenti? «In Azerbaigian abbiamo dovuto affrontare una forza di 10 G, a Montreal sono invece scesi a 2 o al massimo 3», ha analizzato il campione della Mercedes a "Auto, Moto und Sport". «A tratti eravamo veloci come la Red Bull e la Ferrari e per la prima volta in questa stagione sono riuscito a vedere i leader fino alla fine».

Verstappen conduce la classifica generale con 175 punti, davanti a Perez (129), Leclerc (126), Russell (111), Sainz (102) e Hamilton (77). Il prossimo 3 luglio avrà luogo il decimo GP a Silverstone.