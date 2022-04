Prima vittoria per Jacoma e Fontana nella GT4 European Series

IMOLA - È partita alla grande la nuova avventura di Alex Fontana ed Ivan Jacoma nella GT4 European Series.

L’equipaggio svizzero, nel primo appuntamento della stagione 2022 a Imola, ha festeggiato il doppio podio di classe Pro-Am grazie al terzo posto di gara 1 e alla vittoria di gara 2, in cui è addirittura maturata la seconda posizione assoluta al volante della Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport schierata dal team Centri Porsche Ticino. Fontana, assieme al compagno di equipaggio Ivan Jacoma, si è così subito proiettato ai vertici delle graduatorie Pro-Am e Overall.

Il lavoro di preparazione svolto durante le scorse settimane, e poi nei due turni di prove libere del venerdì, ha dato i suoi frutti sin dalle qualifiche, in cui era fondamentale essere competitivi considerando le 49 macchine iscritte. Alex ha guidato la 718 Cayman nella prima sessione, siglando l'ottavo crono assoluto in 1'49"402, e la stessa posizione è stata raggiunta nella Q2 dal veterano Jacoma, poleman della categoria Pro-Am. Queste prestazioni hanno messo il duo tutto ticinese nella condizione di ambire a piazzamenti e punti di rilievo, giocando all'attacco.

In gara 1 Fontana ha affrontato lo stint di apertura, passando il testimone a Jacoma a circa 17 minuti dal termine quando era sesto provvisorio, e gestendo nel mezzo anche una fase di safety-car. Jacoma ha poi completato l'opera mantenendo la posizione fino al traguardo, che all'equipaggio Centri Porsche Ticino è valsa pure l'accesso al podio Pro-Am.

Domenica è persino andata meglio, nella seconda manche da 60 minuti del weekend, con Fontana entrato in azione per i 34 minuti dello stint conclusivo: Jacoma si è fermato ai box quando era sesto, dopodiché Alex ha fatto immediatamente valere il proprio ritmo per guadagnare terreno sugli avversari. Archiviata la finestra delle soste obbligatorie, la Porsche numero 718 è salita in piazza d'onore assoluta e in vetta alle auto Pro-Am, portando a compimento un fine settimana decisamente positivo.

Il prossimo appuntamento della GT4 European Series è previsto a Le Castellet il 3-5 giugno, sempre a supporto del prestigioso GT World Challenge Europe, di cui Fontana è triplo campione in carica Silver Cup.

