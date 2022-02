Marciello detta legge in Sudafrica

MIDRAND - Dopo mesi di ritardo, é stata recuperata l'ultima tappa della stagione 2021 dell'Intercontinental GT Challenge, presso il tracciato Sudafricano di Kyalami. A seguito della cancellazione causa Covid nel mese di dicembre, lo scorso weekend Marciello ha preso parte all'appuntamento Endurance di 9H in terra Africana assieme ai compagni Gounon e Boguslavkiy, a bordo della Mercedes AMG GT3 numero 89 del Team AKKA ASP.

Giovedì, giornata di prove libere, é servita per mettere a punto il set up ottimale della vettura e venerdì tutto era pronto per dare inizio alle prove di qualificazione quando un violento acquazzone si é abbattuto sulla pista, interrompendo inizialmente la qualifica e poi cancellandola del tutto, data l'impraticabilità a causa della pioggia davvero eccessiva. Anche la successiva Superpole é stata completamente cancellata, consegnando la pole position alla Mercedes AMG GT3 numero 89 di Marciello, tenendo buona la classifica della pre-qualifica fatta registrare al mattino. In gara, la partenza é stata guidata da Marciello che al via ha mantenuto la testa della corsa sino ad accumulare ben nove secondi di vantaggio sulla Ferrari in seconda posizione. Dopo un'ora ha lasciato il volante a Boguslavkiy che si é alternato alla guida con il Francese Gounon.

A cinque ore dal via, la testa della corsa era sempre nelle mani della AMG GT3 numero 89, passando poi il controllo a Marciello. Il ticinese ha mantenuto la testa della corsa con un ritmo molto elevato, incrementando il vantaggio sugli inseguitori a trenta secondi. A due ore dal termine, studiando la strategia, si é capito che sarebbe stato necessario un passaggio in più nella corsia box per resettare il tempo massimo di guida imposto dal regolamento e adeguarsi alla strategia degli avversari. Marciello é così rientrato in pista, per poi fermarsi nuovamente e lasciare Gounon alla guida con tredici secondi di vantaggio sulla Ferrari in seconda posizione. Il francese ha condotto in modo costante, riuscendo a chiudere in prima posizione. Termina dunque con una bella vittoria la stagione 2021 dell'Intercontinental GT challenge, con Marciello in quarta posizione piloti a causa dello sfortunato ritiro a causa di una noia meccanica subita durante la 24H di Spa-Francorchamps.

Terminato questo appuntamento, finalmente qualche settimana di riposo per Marciello che potrà dunque ricaricare le batterie in vista dell'inizio della stagione Europea come portacolori del marchio Mercedes AMG.