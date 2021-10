Dopo la tragedia Maverick Viñales di nuovo in pista

MISANO ADRIATICO - Maverick Viñales ha deciso di tornare in pista dopo la tragedia che ha visto il decesso di suo cugino 15enne Dean Berta Viñales, nella categoria Supersport 300 lo scorso 25 settembre.

Il pilota spagnolo, ovviamente scosso, non aveva di conseguenza preso parte al GP di Austin di MotoGP. «Tornare in gara a Misano è speciale», sono state le sue parole riportate da "Sportal". «Qui è iniziata la mia storia con l'Aprilia, poiché ho provato per la prima volta la RS-GP. Le temperature saranno inferiori rispetto al primo appuntamento su questa pista e sarà un fattore che voglio sfruttare, visto che mi permette di usare una mescola più morbida all'anteriore. Non vedo l'ora di tornare in sella per continuare nella nostra crescita, abbiamo un gran potenziale e molte cose da provare per costruire la nostra prestazione giro dopo giro».