«Sono sorpreso che questa tragedia non sia successa prima»

JEREZ DE LA FRONTERA - Non è stato un fine settimana allegro per i piloti del motomondiali. Questi ultimi hanno infatti dovuto gareggiare con il cuore pesante in seguito al decesso in pista del 15enne Dean Berta Viñales, cugino di Maverick, durante gara-1 della Supersport 300.

A questo proposito si è espresso Scott Redding, che il weekend appena trascorso ha colto due podi in altrettante gare - un secondo e un terzo posto - nella Superbike. «Il problema è che abbiamo sempre più fatalità con una sicurezza sempre maggiore», si può leggere sulle colonne di "Motorsport". «È diverso rispetto a qualche anno fa e i piloti non hanno il minimo margine di errore. Ogni tanto in Superbike si creano delle gare spettacolari, ma nelle altre classi, dove ci sono ragazzini di 15 anni in sella a moto uguali e tutti racchiusi in un secondo, può capitare qualsiasi cosa in qualunque momento. Sono sorpreso che questa tragedia non sia successo prima. Oggi giorno in pista i piloti sono troppo ravvicinati, al contrario di una decina di anni fa quando si formavano i gruppetti e non c'erano tutti questi rischi. Quando hai un trenino di quindici piloti e succede qualcosa al terzo del gruppo, il quarto, il quinto o il sesto non possono fare niente per evitare il contatto. Sfortunatamente è successo anche a me nell’incidente di Tomizawa a Misano. È terrificante. Ma sei in una posizione in cui non puoi vedere, perché sei troppo vicino e non c'è la possibilità di schivare».

keystone-sda.ch (Roman Rios)