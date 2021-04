«Rossi? Ha deluso un po' tutti»

DOHA - Un altro weekend, quello scorso, da... mani nei capelli per Valentino Rossi. Un fine settimana partito malissimo con il 21esimo posto in qualifica (mai così in basso) e il susseguente 16esimo in gara. Tutti i suoi tifosi stanno soffrendo nel vedere il proprio idolo giungere in retrovia. La sua sembra essere sempre più un'agonia...

Anche l'ex collega Jorge Lorenzo, sul suo canale Youtube "99seconds", ha commentato la débâcle del Dottore: «Rossi ha deluso me così come i tifosi. Ci si aspetta sempre molto da Valentino, ma fare 21° in qualifica… Ha detto che non è la peggiore in carriera, ma è difficile trovarla. In gara era fuori dai punti, risulta davvero dura andare a pescare una gara per lui senza cadute o fuori dai punti».

Ma che Mondiale di aspetta lo spagnolo? «Non c’è un dominatore chiaro. Non so se apparirà per tutta la stagione, può essere che man mano che Martin migliori riuscirà a imporre il suo dominio. O che arrivi Marc Marquez e inizi a dominare. Al momento non sembra esserci un chiaro dominatore che possa vincere tre o quattro gare di fila».