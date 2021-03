Stroll Jr. figlio di papà? «Macché»

SILVERSTONE - Ancor prima della presentazione ufficiale della monoposto che si batterà nel Mondiale 2021, alla Aston Martin hanno già ricevuto delle critiche. Tutte respinte al mittente. Il patron Lawrence Stroll ha personalmente difeso la scelta di puntare, per il nuovo campionato, sull’inedita coppia composta dal figlio Lance - già attivo lo scorso anno alla Racing Point - e da Sebastian Vettel.

«Lance nell’abitacolo? Se lo merita - ha ringhiato l’imprenditore canadese - In questo mondo ci sono tante persone invidiose che vorrebbero essere al suo posto e fanno e dicono cose stupide. Non do loro molto peso e neppure mio figlio, che ha già dimostrato di essere talentuoso, lo fa. Chi ci critica invece per la scelta di Vettel… sbaglia. Come squadra abbiamo ottenuto molto, ci manca diventare campioni del mondo. E Seb ha l’esperienza giusta per farci crescere. È motivato dopo lo scorso anno, quando problemi e fattori esterni lo hanno rallentato, ma non ho dubbi che sarà veloce come prima».

Imago