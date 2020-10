WOKING - In questi giorni i paragoni tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher sono stati moltissimi. Il britannico, con 92 affermazioni, l'ultima domenica in Portogallo, ha infatti superato Michael Schumacher diventando il pilota di Formula 1 con più successi.

Chi non ha dubbi su chi sia il migliore è Martin Whitmarsh, entrato a far parte del team McLaren nel 1989 in qualità di amministratore delegato e che ha dunque vissuto in primissima persona le grandi lotte tra i suoi piloti (Mika Häkkinen e poi Hamilton) con Schumi...

«Era sempre il nemico, colui che giocava sporco e metteva trappole contro il mio pilota, per questo obiettivamente non rispetto Michael. Lewis è spietato, ma vuole vincere in modo genuino, sincero e onorevole. Credo che questo poco importava a Schumacher», le parole espresse al Magazine di motorsport.

Keystone (archivio)