«Non ha ascoltato il mio consiglio»

NÜRBURG - Mai banale, mai diplomatico, Helmut Marko non ha perso l’occasione per bacchettare Sebastian Vettel. Il gran consigliere della Red Bull si è detto deluso dal comportamento del pilota della Ferrari, che scegliendo l'Aston Martin ha mostrato fretta e poca lungimiranza.

«Gli ho consigliato di prendersi un anno sabbatico - ha raccontato Marko - così facendo avrebbe potuto ricaricare le pile e sondare con tranquillità le opportunità per il 2022. Non mi ha ascoltato. Per non uscire del tutto dal giro ha deciso di continuare e di accettare la proposta della Aston Martin. Lì avrà di certo la possibilità di lottare per il podio; è dura però che possa vincere. Ora di Vettel cosa possiamo dire? Che sta consumando il suo addio dalla Ferrari in maniera poco dignitosa. Gli auguro che in futuro possa rifarsi».

keystone-sda.ch (Ronald Wittek / POOL)