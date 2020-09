Bottas trionfa in Russia, alle sue spalle Verstappen ed Hamilton (penalizzato)

SOCHI - Lewis Hamilton ha vissuto una domenica movimentata a Sochi, dove - partendo dalla pole - andava a caccia del record di vittorie di Michael Schumacher (91). Ed invece, nel GP di Russia, il britannico della Mercedes si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle del compagno Valtteri Bottas - al secondo successo stagionale - e Max Verstappen (Red Bull).

Per Hamilton i guai sono iniziati ancor prima del via, con una penalità complessiva di 10" rimediata per aver provato due volte la partenza (in due posizioni vietate) prima dello schieramento in griglia.

Nel Mondiale il 35enne resta comunque saldamente in vetta a +44 su Bottas, mentre per l'aggancio a Schumi ci riproverà sicuramente tra due settimane al Nürburgring.

Nella gara odierna ai piedi del podio si sono piazzati Sergio Perez (Racing Point) e Daniel Ricciardo (Renault).

Per la Ferrari, sempre in grande difficoltà e opaca nelle qualifiche, ha fatto il possibile Charles Leclerc, che è riuscito a chiudere al sesto posto. Se il monegasco può almeno in parte sorridere, non è il caso di Sebastian Vettel, che ha terminato in 13esima posizione e fuori dalla zona punti.

keystone-sda.ch (Yuri Kochetkov / Pool)