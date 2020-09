Aegerter che peccato: l'elvetico abbattuto da Marcon

MISANO ADRIATICO - Dopo aver conquistato ieri il secondo successo stagionale in MotoE, Dominique Aegerter non è riuscito a ripetersi nella giornata odierna sul circuito di Misano.

Partito dalla pole position, il pilota rossocrociato è infatti stato abbattuto malamente da Tommaso Marcon e non ha potuto di conseguenza difendere la prima posizione nella classifica generale. L'elvetico (82 punti) - che è comunque nuovamente salito in sella alla sua moto, giungendo al traguardo solo 16esimo - insegue infatti nella graduatoria il vincitore di giornata Matteo Ferrari (86) di quattro lunghezze.

A due gare dal termine della stagione - in programma a Le Mans il 10-11 ottobre - sette punti separano i primi tre piloti del campionato, poiché la terza posizione è occupata dallo spagnolo Torres con 79.

WATCH: Huge twist in the title battle! 💥@DomiAegerter77 taken out in dramatic #MotoE Race 2! 💢#EmiliaRomagnaGP 🏁 | 🎥https://t.co/mw1v9qWd1k