Jorge Martin: niente Misano causa coronavirus

MISANO ADRIATICO - Jorge Martin non potrà prendere parte al Gran Premio di Misano, in agenda questa domenica.

Il pilota spagnolo, secondo nella classifica generale di Moto 2 a pari punti con Bastianini e a -8 dal leader Marini, è infatti risultato positivo al coronavirus.

Secondo quanto riportato da "AS" il risultato del tampone risale a qualche giorno fa, motivo per cui il 22enne di Madrid potrebbe tornare in pista già domenica 20 settembre per il bis a Misano.