Racing Point: Sergio Perez se ne va dopo sette anni

Sergio Perez ha annunciato attraverso i social network che, al termine del corrente campionato di F1, lascerà la Racing Point dopo sette stagioni. Al posto del 31enne messicano, a fianco di Lance Stroll, potrebbe di conseguenza arrivare Sebastian Vettel liberato dalla Ferrari. Ricordiamo che la scuderia di Silverstone - di proprietà di Lawrence Stroll - si trasformerà in Aston Martin.

«Tutto nella vita ha sempre un inizio e una fine e dopo sette anni insieme, il mio tempo con la squadra finirà alla conclusione di questa stagione», sono state le parole di Perez riportate da "motorsport.com". «Mi fa un po' male, perché insieme siamo riusciti a superare molti ostacoli e sono molto orgoglioso di aver salvato il posto di lavoro di diversi membri della mia squadra. Conservero i ricordi dei grandi momenti vissuti insieme, le amicizie e la certezza di aver dato sempre il massimo. Sarò sempre grato per l'opportunità che mi è stata data da Vijay Mallya, che ha creduto in me nel 2014 e mi ha permesso di continuare la mia carriera in F1 con la Force India».

Attualmente Perez non ha nessun accordo per la prossima stagione, anche se non è un segreto che la Haas e l’Alfa Romeo siano molto interessate a lui.

keystone-sda.ch (Matteo Bazzi / Pool)