Sainz Senior è contento per suo figlio: «Sono molto orgoglioso»

Il due volte campione di rally - nel 1990 e nel 1992 - Carlos Sainz Senior si è espresso in merito all'ingaggio del figlio in Ferrari al posto di Sebastian Vettel. «Sono davvero contento per lui e sono molto orgoglioso», è intervenuto il 58enne a "Sky Sport". «L'ho visto felice e mi auguro che possa esprimere presto i suoi sentimenti, ha lavorato duramente per arrivare in Ferrari(...). Sarà speciale lottare per la scuderia di Maranello».

E i sacrifici per arrivare così in alto sono stati notevoli per la famiglia Sainz... «Mi sono reso conto in fretta del grande talento che aveva mio figlio, io l'ho solo aiutato a muoversi nell'ambiente. Non sempre è un vantaggio chiamarsi Sainz e per quanto mi riguarda sono stato un papà severo, soprattutto quando era giovane e bisognava conciliare la passione per le gare con la scuola(...). Sono sicuro che sorprenderà anche i tifosi della Ferrari(...)».