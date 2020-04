Valentino Rossi si diverte come un bambino, ma Petrucci lo "stende"

Nessuno è in grado di dire quando si potrà gareggiare il prossimo Gran Premio del motomondiale, ma intanto i piloti di MotoGP hanno disputato la seconda corsa virtuale della stagione sul circuito austriaco del Red Bull Ring.

Per la cronaca dieci campioni della classe regina - fra i quali i fratelli Marquez, Viñales, Quartararo, Bagnaia e per la prima volta anche Valentino Rossi - si sono affrontati in "live" con la loro "console" direttamente dai rispettivi domicili.

La gara del Dottore? All'ultima curva è finito a terra dopo una collisione con Petrucci, ma - come si può vedere dal video in fondo al testo pubblicato su Twitter - l'italiano non si è per niente arrabbiato. Anzi, ha dato l'impressione di divertirsi come un bambino...

