Vettel è sicuro: «Merito un 6 o un 7...»

MARANELLO (Italia) - Sono molte le voci (piuttosto negative) che stanno accompagnando Sebastian Vettel in queste ultime settimane. Il pilota della Ferrari non è infatti stato in grado di soddisfare le aspettative nella stagione appena trascorsa di Formula 1, dove ha vinto soltanto un GP (le pole position centrate sono invece state due). Alla fine il tedesco si è piazzato in quinta posizione nella classifica generale, dietro anche al compagno di squadra Leclerc.

«La mia stagione non è stata perfetta e sono stati i piccoli dettagli a fare la differenza», si può leggere sulle colonne del "Blick". «Non sono ovviamente soddisfatto, devo migliorare e sono consapevole che contro Charles non sarà per niente semplice nel 2020. Oltre a questo la nuova generazione di piloti è in continua evoluzione. Il voto della mia stagione? Un 8 sarebbe troppo alto, mentre un 5 troppo basso, quindi mi merito un 6 o un 7(...)».

Keystone, archivio