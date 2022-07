La presentazione dell'Ambrì ha i giorni... contati

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di informare i tifosi sul programma della presentazione della squadra che si terrà domenica 31 luglio per la prima volta alla Gottardo Arena.

Programma della giornata:

• 12:00: apertura "Ambrì Village". Bar e griglia in funzione sul piazzale adiacente la Gottardo Arena. Presenza di varie attività per bambini (gonfiabili, giochi, trucca bimbi), stand gastronomici, shop, lotteria.

• 12:00 – 14:30: ghiaccio della Gottardo Arena disponibile per il pattinaggio pubblico (non è disponibile in loco il noleggio del materiale necessario).

• 16:00 - 17:30: presentazione del Settore Giovanile, presentazione delle HCAP

Girls, presentazione della Prima Squadra sul ghiaccio.

• 17:30: partita di esibizione tra giocatori HCAP.

• 19:00: giocatori a disposizione per foto e autografi sul piazzale esterno.

• 20:00 chiusura della giornata.

Invitiamo i tifosi biancoblù a posteggiare secondo le indicazioni del personale preposto con entrata da Piotta. Lo Shop HCAP sarà regolarmente aperto, così come il ristorante Osteria Valascia. In caso di brutto tempo il programma potrà subire delle modifiche. Vi aspettiamo numerosi!"