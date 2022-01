Zwerger e Kneubuheler prolungano con l'Ambrì

AMBRI - Nella giornata odierna - lunedì 10 gennaio - l'Ambrì ha emesso un comunicato riguardante due rinnovi importanti in vista della prossima stagione: si tratta di Domnik Zwerger e di Johnny Kneubuheler.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Ambrì Piotta ha il piacere di comunicare di aver rinnovato il contratto con l’attaccante austriaco Dominic Zwerger fino al termine della stagione 2023/2024. Arrivato in Leventina nella stagione 2017/2018 in provenienza dagli Everett Silvertips in WHL, lega nella quale ha disputato complessivamente 282 partite e incamerato un totale di 96 gol e 120 assist, il classe ’96 ha collezionato 241 presenze in maglia biancoblù condite da 65 gol e 108 assist. A livello internazionale Zwerger ha all’attivo 41 presenze con la Nazionale austriaca, tra cui 2 mondiali gruppo A, con un bottino personale di 20 punti (10 gol e 10 assist).

Allo stesso tempo l’HCAP ha il piacere di annunciare il prolungamento di contratto per un’ulteriore stagione con Johnny Kneubuehler. Johnny, arrivato in Leventina nella stagione 2018/2019, ha collezionato un totale di 132 presenze in maglia biancoblù totalizzando 12 gol e 20 assist. L’HCAP è contenta di poter contare anche in futuro su Zwergy e Johnny e augura loro tanto successo e soddisfazioni in maglia biancoblù".