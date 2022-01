Ticino Rockets & coronavirus: sette positivi nell'effettivo

BIASCA - Nella giornata odierna - venerdì 7 gennaio - i Ticino Rockets hanno inviato un comunicato riguardante sei giocatori - più un membro dello staff - risultati positivi al Covid-19.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets comunica di aver riscontrato diversi casi positivi al coronavirus tra le file della sua squadra. Sei giocatori e un membro dello staff sono attualmente in isolamento così come previsto dalle disposizioni riguardati i contagi da coronavirus. La rimanenza della squadra, non avendo avuto contatti a ridosso delle festività di fine anno, è esentata dalla quarantena. L’effettivo disponibile non raggiunge i 15 giocatori di movimento e considerando il periodo di isolamento e la tempistica della fase “retourn to play” della durata di cinque giorni, è dunque verosimile che la partita del 15 gennaio a La Chaux-de-Fonds verrà rinviata.

La società esprime il suo rammarico per questa situazione verificatasi nei giorni successivi alla partita disputata a Kloten in data 30 dicembre 2021, partita per cui era stata formulata richiesta di rinvio, a fronte di numerosi casi positivi nelle file degli avviatori, a scongiurare l’alto e prevedibile rischio di contagio. Tale richiesta era stata purtroppo negata, nonostante l’insistenza del Club ancora nelle ore imminenti prima della partita. I Ticino Rockets a ranghi ridotti continuano gli allenamenti presso la Raiffeisen BiascArena e si augurano che i propri giocatori positivi possano avere un decorso il più lieve possibile ritornando rapidamente sul ghiaccio".