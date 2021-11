Lugano: i tifosi vicini ai loro beniamini, malgrado la crisi

LUGANO - A Lugano le cose non stanno andando secondo le aspettative. Le sconfitte - cinque consecutive, sette nelle ultime otto partite - cominciano a pesare parecchio. In riva al Ceresio la pausa riservata alla nazionale di Patrick Fischer è arrivata al momento giusto e dovrà servire giocoforza a Chris McSorley per riordinare le idee e per dare una scossa all'ambiente.

Nonostante il momento complicato, i tifosi bianconeri hanno comunque voluto mostrare la loro vicinanza esponendo uno striscione alla Cornèr Arena: "Dai Lugano, non mollare. Testa bassa e lavorare", il testo dello stesso.

Foto lettore