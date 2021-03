In classifica il Rappi supera l'Ambrì, Berna sconfitto

RAPPERSWIL - La lotta per staccare il pass per i pre-playoff resta accesa più che mai.

Un inizio di partita a tambur battente ha consentito al Rapperswil di battere lo Zurigo 5-4, nonostante lo spavento finale, e di superare in graduatoria l'Ambrì. La doppietta di Clark (3' e 9') e il gol di Schweri (7') hanno permesso ai sangallesi - in rete anche con Loosli (25') e Lehmann (42') - di gestire il confronto. Alla squadra di Rikard Grönborg, per contro, non sono bastate le segnature di Pedretti (24'), Andrighetto (34'), Trutmann (52') e Geering (59').

Dal canto suo il Berna, sconfitto 2-1 dallo Zugo, non è riuscito ad approfittare della sconfitta dell'Ambrì. Alla rete di Scherwey (14'), la capolista (matematicamente nei playoff) ha risposto con Bachofner (36') e Martschini (45').

In virtù dei risultati scaturiti questa sera gli Orsi - 11esimi - sono rimasti a cinque lunghezze dall'Ambrì, ma con ben cinque gare in meno.

Infine il Bienne ha centrato la sua terza affermazione di fila, andando a vincere 3-2 a Losanna. Al vantaggio vodese di Froidevaux (3'), i bernesi hanno reagito con Hügli (24'), Brunner (27') e Kreis (39'). Nel finale il punto di Malgin (53') ha solo reso più incandescente il finale di gara.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)