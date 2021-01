HCL: secondo successo consecutivo, Berna ko

LUGANO - Il Lugano ha colto il secondo successo consecutivo in virtù del 2-0 rifilato al Berna. Ricordiamo che gli Orsi scendevano sul ghiaccio per la prima volta dallo scorso 5 gennaio, momento in cui tutta la squadra era stata messa in quarantena.

Con Schlegel fra i pali - autore di un prezioso shutout, dopo quello centrato dal suo collega Zurkirchen soltanto domenica - la truppa di Pelletier si è resa ancora una volta protagonista di una gara solida in difesa e concreta in attacco. Per piegare la resistenza del Berna sono state sufficienti le segnature di Bertaggia (9') e Bürgler (12'), i quali hanno di fatto regalato il successo al Lugano già nel corso del primo tempo.

In classifica la formazione ticinese - che tornerà sul ghiaccio venerdì sera alla Cornèr Arena contro il Losanna (ore 19.45) - ha consolidato l'ottava posizione con 42 punti.

LUGANO - BERNA 2-0 (2-0; 0-0; 0-0)

Reti: 9' Bertaggia (Heed) 1-0; 12' Bürgler (Boedker, Arcobello/5c4) 2-0.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Antonietti, Nodari; Sannitz, Villa; Fazzini, Arcobello, Boedker; Bertaggia, Lajunen, Bürgler; Suri, Morini, Lammer; Haussener, Herburger, Zangger.

Penalità: 4x2' Lugano; 4x2' Berna.

Note: Cornèr Arena 0 spettatori. Arbitri: Lemelin, Urban; Altmann, Stalder.

