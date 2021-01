Bienne-Davos, lo scambio è servito

BIENNE - Creatività e spirito di adattamento. Mostrando ciò, in una stagione complicata e non certo ricca, Bienne e Davos sono comunque riusciti a fare mercato.

Preso atto del rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza, i bernesi hanno “spedito” a Davos il 20enne Valentin Nussbaumer (2 assist in 22 match) e il 31enne David Ullström (5 assist in 11 partite). In cambio hanno ottenuto il 33enne Perttu Lindgren (4 gol e 7 assist in 20 sfide) e il 25ene Luca Hischier (4 reti e 4 assist in 21 incontri). Quest’ultimo, in tale valzer di attaccanti, è l’unico ad aver già firmato un rinnovo: rimarrà alla Tissot Arena fino al 2024.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)