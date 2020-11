Sacrificio e guizzi per il quarto successo consecutivo

LUGANO - Al termine di un combattuto e intenso incontro, il Lugano è riuscito a imporsi tra le mura casalinghe al cospetto del Ginevra con il risultato di 2-0. La vittoria odierna rappresenta, per i bianconeri, la quarta affermazione consecutiva in campionato, mentre la squadra di Emond, dopo aver perso sabato sera alla Valascia, ha nuovamente dovuto inchinarsi a una ticinese.

L’inizio di partita, caratterizzato da un buon ritmo e poche interruzioni, ha mostrato un Ginevra più intraprendente e propositivo, con il Lugano invece pronto a rendersi minaccioso in contropiede. A proporre le trame migliori, sono state le rispettive prime linee offensive: sul fronte granata è stato, per due volte, Fehr a mettersi in luce, mentre dall’altra parte Arcobello e Boedker non sono riusciti a scardinare la resistenza di Descloux. Poi, sul finire di frazione, il Lugano ha potuto giostrare per la prima volta con l’uomo in più, creandosi la migliore chance dei primi 20’. Infatti, in seguito a un’azione atipica di “powerplay”, è stata un’azione personale di Fazzini a cogliere impreparata la difesa ospite, ma il polsino sul primo palo del numero 17 ha “solamente” colto il ferro.

In avvio di secondo tempo, i ginevrini hanno aumentato la pressione offensiva, mettendo in seria difficoltà la retroguardia bianconera. Tuttavia, grazie agli ottimi interventi di Schlegel, il Lugano è dapprima riuscito a reggere l’urto delle “Aquile” e poi ha persino trovato il primo gol del confronto. Infatti, dopo aver ben fronteggiato la superiorità numerica avversaria guidata da Omark, è stato il “powerplay” bianconero a colpire. Al 32’40” una veloce transizione di gioco ha permesso a Fazzini (di nuovo lui) di liberarsi da ottima posizione e, questa volta, Descloux nulla ha potuto sul suo tiro di polso. Gli uomini di Pelletier sono quindi riusciti ad andare al secondo riposo sul punteggio di vantaggio di 1-0, malgrado qualche sbavatura difensiva ottimamente compensata dall’onnipresente e solidissimo Schlegel, capace in particolare di annullare le buone chances Vermin e Berthon.

Durante la terza frazione di gioco, i padroni di casa sono stati molto ordinati e disciplinati difensivamente, riuscendo a sorreggere il muro eretto dal proprio estremo difensore. In concreto, sono state poche le grandi occasioni da rete fino a 4’ dalla fine, momento in cui, contro l’andamento del gioco, Bertaggia ha colpito il palo. A soli 26” dall’ultima sirena, è stato poi Bürgler a porre fine alle velleità romande, trovando il secondo gol della serata a porta sguarnita.

Il Lugano questa sera ha senza dubbio sofferto l’intensità e il talento degli uomini di Emond, che per lunghi tratti sono stati migliori e hanno concluso di più sulla porta avversaria. Tuttavia, Bertaggia e compagni hanno avuto il merito di reggere l’urto, sacrificandosi a più riprese davanti al proprio portiere, autore di una prestazione maiuscola. Schlegel è così riuscito a strappare un meritatissimo “shutout” al cospetto di uno dei migliori attacchi dell’intera lega, garantendo ai suoi 3 punti importanti per la classifica.

LUGANO-GINEVRA 2-0 (0-0; 1-0; 1-0)

Reti: 32’40” Fazzini (Kurashev, Herburger, 5c4) 1-0; 59’34” Bürgler 2-0.

LUGANO: Schlegel; Riva, Heed; Wellinger, Löffel; Wolf, Nodari; Chiesa. Morini, Arcobello, Boedker; Bertaggia, Kurashev, Fazzini; Suri, Lajunen, Bürgler; Herburger, Sannitz, Walker; Traber.

Penalità: 2x2’ + 1x10’ (Traber) Lugano; 2x2’ Ginevra.

Note: Cornèr Arena, 30 spettatori. Arbitri: Salonen, Fluri; Fuchs, Wolf.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)