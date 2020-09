Lugano, è fatta: dai Blackhawks arriva Kurashev

LUGANO - Ora è ufficiale: il 20enne Philipp Kurashev inizierà la stagione indossando la maglia del Lugano. La notizia è stata confermata dai Chicago Blackhawks, che sul proprio sito hanno annunciato il prestito del giovane rossocrociato ai bianconeri di Serge Pelletier.

Formatosi nel Settore Giovanile del Berna e maturata esperienza in QMJHL con i Québec Remparts, nel 2018 Kurashev era stato draftato dai Blackhawks in 120esima posizione assoluta. Da allora ha giocato prevalentemente con i Rockford IceHogs - farm team della franchigia dell’Illinois - collezionando 19 punti (7 reti) in 39 presenze in AHL.