Ticino Rockets, un nuovo inizio... imparando dal passato

Nella giornata di ieri si è svolto un incontro con i media voluto dai Ticino Rockets per spiegare le motivazioni che hanno portato a cambiare rotta e descrivere gli importanti progressi fatti dalla società negli ultimi mesi. Il Presidente dei ticinesi Davide Mottis ha fatto gli onori di casa, annunciando la riconferma di Seba Reuille quale Responsabile Sport and Management della società.

La prossima stagione di Swiss League sarà senza retrocessione il che, come ben spiegato da Reuille, permetterà ai Rockets di tornare a concentrarsi al massimo sulla formazione e sulla crescita dei giovani. Reuille ha poi annunciato con piacere il ritorno del difensore Colin Fontana e ha specificato che il desiderio della società è di creare uno zoccolo ticinese nella squadra, mettendo sotto contratto 4 o 5 giocatori.

I Ticino Rockets cominceranno il training camp sul ghiaccio della Raiffeisen Arena il prossimo 3 agosto ma Mike McNamara, presente per la prima volta a Biasca in veste di assistente allenatore, ha dichiarato di non aspettarsi la rosa definitiva della squadra prima di fine agosto.

Gli ultimi anni hanno però insegnato ai Rockets l’importanza della stabilità per la crescita del gruppo così come per i risultati sportivi. La società ha quindi deciso di regolamentare maggiormente i flussi di giocatori fra i Rockets e i club partner anche se, come sottolineato da Paolo Duca, i Ticino Rockets sono e rimangono un farm team e in caso di bisogno le società di National League devono avere l’opportunità di richiamare i loro giocatori.