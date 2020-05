«D’Ags pedina fondamentale, Brian è completo»

AMBRÌ - Tra le incognite legate all'evolversi dell'emergenza Covid-19, l'Ambrì ha due certezze in più che rispondono ai nomi di Matt D’Agostini e Brian Flynn. La firma sui nuovi accordi - biennale per il canadese, annuale per il centro americano - non può che rendere soddisfatto il ds Paolo Duca.

«Siamo molto contenti di poter contare anche in futuro su D’Ags e Brian - commenta il ds biancoblù - Entrambi sono reduci da un’ottima stagione e con entrambi abbiamo trovato un accordo già prima dell’interruzione del campionato. Brian, come dimostrato nell’ultima stagione dopo un breve periodo di adattamento iniziale, è un giocatore completo e di sostanza, capace di giostrare al centro come all’ala, e prezioso sia in fase difensiva che offensiva».

Il dirigente mette poi l'accento sulle qualità (anche come leader) di D'Agostini. «D’Ags è diventato una pedina fondamentale della nostra squadra e comincerà la sua quinta stagione con la maglia biancoblù. Le sue doti hockeyistiche combinate con la sua profonda integrazione in squadra, in società e nel territorio ci hanno convinto a prolungare il suo contratto per ulteriori due stagioni».

TiPress