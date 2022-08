Cesc Fabregas fa impazzire Como: «Voglio la Serie A»

Ai nastri di partenza la Serie B italiana potrà dunque annoverare un giocatore che in carriera ha vinto il Mondiale del 2010 e gli Europei del 2008 e del 2012 con la maglia delle Furie Rosse. Mica noccioline... «Quando mi impegno per un progetto lo faccio con tutto me stesso perché sono passionale - le parole del 35enne espresse in conferenza stampa - Questa è una sfida per me e mi dedico a questa società per i prossimi due anni dentro e fuori dal campo e prometto che voglio la Serie A». Durante l'incontro Fabregas ha infatti dichiarato di aver acquistato le azioni della società, a testimonianza di quanto ci tenga al progetto-Como ad ampio raggio.