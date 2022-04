Piange l’ACB: Breitenrain padrone al Comunale

BELLINZONA - Niente festa e soprattutto niente sorpasso per il Bellinzona che, al Comunale, nel recupero di campionato si è fatto sorprendere 1-2 dal Breitenrain.

Capaci, nel 2022, di rosicchiare otto punti in classifica ai bernesi, i granata hanno mancato la zampata decisiva, quella che avrebbe garantito loro il primato. In un match tirato, hanno avuto il merito di passare in vantaggio con Marko Basic (19’). Poi però non sono stati in grado di chiudere i conti, dimostrandosi vulnerabili davanti al ritorno dei rivali. Questi non si sono fatti pregare e, con Miroslav Konopek (64’) e Loris Lüthi (81’), hanno ribaltato il punteggio.

Il colpaccio esterno ha permesso al Breitenrain di allungare nuovamente in graduatoria: ora, a tre giornate dalla fine della regular season - ci sarà poi un girone di playoff di cinque giornate - ha cinque punti di margine proprio sul Bellinzona e undici sullo Stade Nyonnais.

