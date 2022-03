Ecco tutte le informazioni in vista di Lugano-Lucerna

LUGANO - L’attesa per la semifinale di Coppa Svizzera, in programma giovedì 21 aprile alle ore 19:45 allo stadio di Cornaredo, è altissima. Per l’occasione il club ha deciso di offrire a tutti i tifosi e simpatizzanti prezzi fortemente scontati.

Biglietti in vendita dal 6 aprile

I biglietti saranno in vendita al pubblico a partire dal 6 aprile sul sito bit.ly/semifinalecoppa e alla biglietteria di FC Lugano allo stadio di Cornaredo. Il club consiglia fortemente l’acquisto online dei biglietti. In alternativa la biglietteria allo stadio di Cornaredo è aperta da lunedì al venerdì negli orari 9:00 – 12:00 e 13:30 – 17:00.

Vendita anticipata riservata ai detentori di una tessera stagionale dal 30 marzo al 5 aprile

Per la semifinale di Coppa Svizzera la tessera stagionale non sarà valida. Per ringraziare gli abbonati del loro importantissimo sostegno, il club ha organizzato una prevendita esclusiva a loro riservata.

Dal 30 marzo al 5 aprile i detentori di una tessera stagionale potranno infatti confermare il proprio posto abituale online sul sito bit.ly/semifinalecoppa oppure allo stadio di Cornaredo. Inoltre, sia online che allo stadio, gli abbonati avranno la possibilità di aggiungere ulteriori biglietti per famigliari e amici, sempre in anticipo rispetto alla vendita libera.

Per poter confermare facilmente il loro posto abituale online, nei giorni precedenti il 30 marzo gli abbonati riceveranno per posta tutte le indicazioni utili.

Prezzi fortemente scontati per una grande serata di sport

✓ Biglietti per la tribuna principale (Settori 1-2-3-4): 29 CHF;

✓ Biglietti per la tribuna Monte Brè (Settori M-N-P-Q): 19 CHF;

✓ Biglietti per gli spalti o la curva FC Lugano: 10 CHF

✓ Così come previsto in campionato, gli under 18 godranno di una tariffa agevolata di 5 CHF per ogni settore dello stadio.

Per tutte le informazioni è sempre attiva l’e-mail coppa@fclugano.com oppure si può contattare il numero 091 922 86 72 nei normali orari di apertura della biglietteria (lunedì-venerdì 9.00-12.00 e 13.30-17.00).

