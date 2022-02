Pianto-Palmeiras al supplementare: Chelsea in cima al mondo

ABU DHABI - Missione completata per il Chelsea il quale, dopo la Champions League, ha messo in bacheca pure il trofeo riservato alla squadra campione del mondo per club. Nella finale del Mondiale, i Blues hanno infatti superato 2-1 - a fatica - il Palmeiras.

In vantaggio al 55’ con Lukaku, i londinesi si sono visti riprendere da un rigore di Veiga al 64’. Fino al 90’ il punteggio non è più cambiato ma non si è dovuto ripiegare sui rigori per decidere la sfida. Un nuovo penalty, trasformato da Havertz al 117’, ha infatti spezzato l'equilibrio, facendo cominciare la festa di Tuchel e dei suoi.

Per il Chelsea si tratta della prima "ascesa" sul tetto del mondo del calcio per club.

keystone-sda.ch / STF (Hassan Ammar)