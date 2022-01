Eriksen riparte dal Brentford

LONDRA - L’Ajax, il Tottenham, l’Inter e ora il Brentford. Christian Eriksen ha deciso di continuare a essere un calciatore professionista e, puntando al Mondiale 2022, si è rimesso in gioco.

Vista interrompersi improvvisamente la sua carriera nello scorso Europeo, quando fu vittima di un arresto cardiaco in campo, il danese ha speso gli ultimi mesi nella preparazione del ritorno. Dopo il malore gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo (che ha di fatto chiuso la sua avventura in Italia, dove non ha ricevuto l’idoneità medica per giocare) e ha ripreso ad allenarsi. Le ultime sgambate le ha fatte al Riva IV di Chiasso, dove si è mosso nelle scorse settimane. Poi è arrivato il mercato e, dopo una trattativa veloce, c’è stata la firma con il club londinese di Premier League, con il quale Eriksen si è legato fino al prossimo giugno.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)